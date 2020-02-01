布萊恩父女罹難，前湖人隊友福克斯(Rick Fox)非常傷心，當時還有媒體誤報他也在直升機上，害他的電話被打爆。後來福克斯到TNT節目上說明，他坐在歐尼爾旁邊說：「我女兒擔心我死了，她打電話給我，後來我們一起哭著談論布萊恩。」
歐尼爾當時也打給福克斯，但是打不通。除了通知布萊恩噩耗的電話，還有很多是親戚朋友打過去關切的電話。福克斯是在2000-02年與布萊恩、歐尼爾一起打造湖人3連霸的隊友。
福克斯當天接到同事的通知，「你聽說了嗎？」「聽說了，布萊恩生涯得分被詹姆斯超越。」「不是那件事，請你冷靜看這篇。」福克斯看完同事傳來的新聞，才知道布萊恩父女罹難，福克斯當下也難以置信。
「我們很幸運能與布萊恩共度那段時光，現在這座城市與我們都在哀悼。」福克斯說至少那個烏龍報導的風波已平息，他的親友都被嚇壞了。福克斯從NBA退役後仍繼續工作，包括NBA TV以及電競。
(中時電子報)
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