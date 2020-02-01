武漢肺炎疫情升溫，人人聞「肺炎」色變，深怕有人染病不自知，到處趴趴走。一名年約40歲游姓男子，昨（31 日）在咖啡廳與友人聊天時說：「得肺炎剛出院」，店家聽到趕緊打電話通報，沒多久一群全副武裝醫護人員就前來關切，後經確認，游男只是感冒住院，虛驚一場。

有網友在臉書社團「我是板橋人」貼文附圖表示，昨（31日）晚六時許，板橋民治街一家咖啡廳，出現多名穿著防護衣醫護人員，讓民眾相當恐慌，後來才知，原來是一名沒戴口罩的游姓男子，不但說話音量大聲，還說自己「得肺炎剛出院」，店家聽到才會急忙通報。

據《Ettoday》報導，後經確認，游男只是感冒住院，警方認為他沒有恐嚇與散播假消息意圖，但後續會再查訪確認。由於武漢肺炎期間有網友散布不實消息、遭檢舉開罰，警方再次提醒民眾，若隨意散布不正確訊息，將嚴厲取締開罰。

(中時電子報)