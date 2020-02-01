隨著鐵路地下化，中華地下道在1日正式封路填平，高雄市長韓國瑜及副市長李四川率領眾議員共同進行祈福儀式，望工程順利，早日完工還高雄市民寬敞的道路。道路封閉共36天，臨時便道於13日開放，呼籲民眾改行其他道路。

韓國瑜市長表示，中華地下道從民國60年耗資3000萬興建，主要功用是要穿過縱貫鐵路，改善台17交通路線。這次因為世代變遷、交通的進步和都市的更新，才拆了陸橋和填平地下道。中華地下道完工後會興建兩側人行道，希望未來變成休閒生活的場所。

對於36天道路封閉時間，韓國瑜市長則是請民眾「忍耐一下」，會盡快還給市民寬敞的交通路線。副市長李四川則表示，在施工期間民眾可以改道至博愛路、自立路及同盟路等，在第二階段完工後，第三階段的側溝、照明設施等預計七月中旬完工，但希望可以提前至六月中旬。

中華地下道在高雄逾48年，是所有高雄人的回憶，此次的填平耗資1億2000多萬，整個工程共分成三階段，第一階段的前置作業在108年已完工，接下來的填平為第二階段，全程封閉道路共36天，預計3月8日完工。最後側溝、人行道興建等為第三階段，預計7月中旬完工。

(中時 )