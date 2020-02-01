曾出演日劇《一公升的眼淚》而聲名大噪的日本女星澤尻英龍華，被搜出持有搖頭丸（MDMA）；她坦承，吸毒超過10年，碰過古柯鹼、大麻等毒品，重創演藝事業。東京裁判所上月31日首次開庭審訊，超過2000人爭取19名旁聽席次；澤尻英龍華當庭全部認罪，遭求處1年6個月有期徒刑，全案6日宣判。

日本警方去年11月突擊澤尻英龍華於東京的住家，並查獲2顆含有MDMA（俗稱快樂丸、搖頭丸）粉末的膠囊；澤尻英龍華當場承認，吸毒已經超過10年，但毒品為男友所有，經驗尿結果呈陰性。澤尻英龍華被抓後，火速被NHK大河劇《麒麟來了》換角，但仍拖累整個劇組，所有已拍攝的戲份都必須重拍，加上其他代言廣告等林林總總違約金超過10億日元。

澤尻英龍華31日在庭上懺悔，給相關人員帶來了極大的不便，導致戲劇不得不重新拍攝，真的給大家帶來沉重的負擔，為此感到非常抱歉。她說，「我以為自己可以控制藥物，但後來才意識到這是個很大的錯誤，我沉迷藥物，逃避無聊生活，所有的一切都在幻想中。」

澤尻英龍華表示，未來不會再當女演員，因為深知自己傷害許多人，已經失去復出的資格了。但有日媒爆料，經紀公司在這之前曾替她發出聲明稿謝罪，因此法庭上懺悔道歉應是為未來鋪路，最快今年底就會復工。全案2月6日宣判，澤尻英龍華將面臨1年6個月有期徒刑。

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(中時電子報)