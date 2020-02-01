政府說口罩供應充足，民眾不需憂慮。但是，有社區真的買不到口罩，一家便利商店店員指出，從昨天開始就沒進貨了，今天真的沒有口罩了。還直接在進口處掛上「今天沒進貨，不要再問了。口罩己售完。」的告示

事實上，這個社區的所有便利商店、藥妝店、超市，從昨天開始就沒有口罩了，任何口罩，凡是口罩都被買光了。

(工商 )