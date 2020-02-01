曾在台灣總統大選數次引起風波的陸間諜王立強案又有新發展。據澳媒報導，雪梨一名商人指控遭王立強騙走數百萬元，並稱其偽造作為抵押的上海一處房產，而澳洲新南威爾士州最高法院（NSW Supreme Court）24日決定臨時凍結王在澳洲325萬（約6500萬台幣）澳幣資產，並於31日延長凍結令。

據最早報導王立強間諜案的澳媒「雪梨晨鋒報」（The Sydney Morning Herald）報導，根據最高法院公布的文件顯示，一名舒姓澳洲居民宣稱他在2018年與王相識，而王向舒先生表示，他正參與出口德國車至陸銷售的利潤豐厚生意，並說服舒投資數百萬澳元，同時聲稱他與妻子在上海的房子可以作為付款抵押。

不過經過陸上海公安查證並在2019年稍早向舒先生表示，王立強與其妻子根本從來沒有擁有過他們所宣稱可作為抵押的上海房屋資產，而王立強展示的資產證明是偽造的。舒先生去年12月31日曾向王立強夫妻要求還款3百萬澳幣，但遭拒絕。舒先生也說，大陸公安已通知他，王立強夫妻將會因對舒先生詐欺而起訴。

對此，王立強義務辯護律師31日向法院表示，王立強夫婦並不反對延長凍結令。辯護律師也表示，王立強夫妻目前在澳洲情報局安排下，居住在安全住所，但並不知道明確地點，「也不被允許」。法院先前也要求王立強夫妻提供在澳資產明細，辯護律師也在同日提供，但表示他們在澳洲根本沒有大筆資產，在銀行戶頭內也只有不到2千元澳幣。

不過，舒先生的律師31日也向法院表示，要求王立強的義務辯護律師證明王立強夫妻「不得對外透露住所」的說法是否為實。此案將於2月10號舉行初步聽證會。

舒先生是澳工黨眾議員齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）辦公室前任職員，也曾替賴德市副市長周碩（Simon Zhou）工作過，而後者與流亡的澳洲億萬富翁黃向墨是在政治上是緊密盟友。

黃向墨先前在澳廉政公署調查下，發現他曾在2105年對工黨非法捐款10萬澳幣現金。2019年2月時，黃向墨遭澳政府認定與大陸政府關係密切，恐干預內政，因此不僅拒絕他的入籍申請，並撤銷他在澳洲的永久居留權。

而據「澳洲新報」報導，被問及這是否是大陸政府安排時，舒先生表示「這不是真的」。

(中時電子報)