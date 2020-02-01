武漢肺炎疫情持續延燒，民眾掀起一波搶購口罩潮，政府祭出口罩限購政策，每人限購3片，並統一售價從一開始的8元降至6元，但還是有許多人買不到口罩。對此女星舒子晨（Nikita）就在IG透露，在家中抽屜翻到一大包口罩，讓她差點痛哭流涕。

在節目《大學生了沒》模仿謝金燕竄紅，而有「小謝金燕」之稱的舒子晨貼出口罩照片寫道，「剛剛在抽屜深處找到一包醫療用的口罩，我痛哭流涕，這輩子沒這麼開心過。」她解釋情緒激動的原因，因為稍早去買口罩時，超商店員告訴她，最晚一定要在早上9點就去買，不然通常都會被買光。

貼文一出引起粉絲共鳴，紛紛留言「我剛剛也是挖了好久終於找到一個，害我喜極而泣」、「嗚嗚完全買不到」、「這時候只要能得到幾個就可以開心的不得了」、「我家這邊早上7點就要先來卡位」、「比拿到紅包還開心」、「香港也是一包難求」。

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(中時電子報)