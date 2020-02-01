政府釋出的口罩一片賣8元，被民眾搶購一空。(何立雯攝)

武漢肺炎疫情引爆台灣口罩之亂，除了民眾焦慮買不到，外界也質疑政府徵召的口罩太貴。雖然一片已從8元調降為6元，台北市議員游淑慧仍認為，政府應公開口罩成本結構。她查出，近5年衛福部口罩採購醫用口罩竟不到1元，政府不能以「春節期間成本增加」當藉口。

游淑慧昨晚在臉書上表示，她對政府將口罩8元降為6元的決定表示肯定，但成本結構仍應公開以對。衛福部取得口罩的成本、衛福部供貨釋出的價格⋯另外中間到底增加了那些層層的成本呢？

游淑慧查出，105年到110年，衛福部口罩採購狀況：醫用口罩單體價格0.94/片；然而倉儲、配送、換貨成本為何？最後每片的實際成本多少？衛福部是否也能公布！

另外，CL104010採購案，醫用面罩契約期間為105年1月1日至107年底、為期三年。而此採購內容，已包含配送費用。而108年1月起再次簽定新約，價格不變。

她說，過去政府1元上下就能買到口罩，現在的取得的價格是多少？為什麼消費者要花6元、8元買。她認為，8元爭議鬧得沸沸揚揚，政府不能一句「春節期間成本增加」就輕輕帶過。衛福部應該同步說明兩個簡單數字。

1、衛福部口罩「取得成本」。包括之前戰備存貨的採購成本，和現在新徵用產能的徵用價格。

2、衛福部釋出給通路的「釋出價格」；也就是通路商從衛福部手上拿到口罩的價格。

游淑慧最後說，春節期間四大超商原本就有營業，但其他商品並沒有因春節而漲價。超商同樣會配送補貨、任何商品也需要拆封上架⋯。她同意超商同仁真的很辛苦，不知道有沒有因口罩發售，提供第一線員工額外加薪？

(中時電子報)