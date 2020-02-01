大陸一名28歲女子小莉（化名）是電台的女主播，擁有168公分的高挑身材，且身形相當勻稱，但即使擁有如此完美的條件，小莉仍有一些小遺憾，那就是她有著一條恐怖的「蚯蚓腿」，也是因為這雙腿，導致她出門時不敢穿短裙展露出曼妙的身材，外出只敢穿長褲。

綜合陸媒報導，小莉因為工作的關係需要久坐，但久而久之雙腿出現疲勞、抽筋等疼痛感，原以為是過度勞累所致，但小莉之後發現病情沒有好轉，疼痛感開始增加，且疼痛的位置從腳趾的其中一條筋絡延伸到大腿，不僅如此，小莉發現她的小腿上冒出好幾條青筋，嚇得她不敢穿短裙出門，「我看著都噁心，更別說其他人了，這雙腿算是廢了。夏天到了，其他女生都穿短裙，而我卻永遠只能穿長褲。」

小莉事後到醫院檢查，醫生表示她罹患的是「蚯蚓腿」，這在醫學上被稱為大隱靜脈曲張，或下肢靜脈曲張，需要及時治療，否則會引發更嚴重的後果。

恰好的是，小莉的表妹同時也患上這種病，但表妹動完手術後做了3天輪椅，腿上還多了5道揮之不去的疤痕，令她更排斥這種手術，10年來都不敢去醫院做檢查。

不過，小莉經過接診醫生王亮詳細術前檢查後，為她做了「超聲引導下肢靜脈曲張腔內射頻消融治療」，整個手術時間約1小時，術後小莉就能自由行走，腿上幾乎沒有留下傷疤，也讓她圓了短裙夢。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)