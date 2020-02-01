振興醫院內科部長陶啟偉提醒，千萬別將咳嗽視為理所當然！，因為咳嗽是肺病常見的症狀，若咳嗽超過8週即為慢性咳嗽，而菜瓜布肺、氣喘、肺癌等患者都可能有這症狀。其中，菜瓜布肺的咳嗽又會更嚴重，患者整天都會持續乾咳，甚至還有因劇烈咳嗽導致肋骨斷裂的個案。

菜瓜布肺的早期症狀不明顯，因此臨床醫師要特別注意下背部的聽診。陶啟偉說，菜瓜布肺通常會從下肺葉開始纖維化，因此當醫師聽診患者後背下肺葉時，會聽到連續性的爆裂音，此時應高度懷疑有菜瓜布肺的可能性，並立即安排高解析度電腦斷層掃描。

早期治療菜瓜布肺僅能用類固醇、化痰等藥物，解除少許的症狀，但效果相當有限，也不能阻止肺功能下降的問題，因此往往到最後必須等待移植，所幸這幾年已有針對此疾病的藥物問世，替患者爭取到更多的時間。

而台大醫院內科部教授王鶴健也指出，臨床試驗證實「抗纖維化標靶藥物」可減緩肺功能下降近50％，並減少68％急性惡化的風險，且有助於改善咳嗽和呼吸困難等症狀，因此呼籲患者，及早發現、治療，可以減緩症狀與肺功能喪失，避免急性惡化的發生，而目前這類藥物健保自去年12月起也擴大了給付範圍，希望能造福更多病患。

菜瓜布肺圖解。（圖／菜瓜布肺衛教網站提供）

菜瓜布肺介紹。（圖／菜瓜布肺衛教網站提供）

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(中時電子報)