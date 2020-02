View this post on Instagram

😷 近期的穿搭重點-口罩。 經歷過SARS肆虐的時期,這次我們更加謹慎,一定要一起度過這個難關。辛苦一陣子,幸福一輩子~ 大家加油💚 外套上衣皆為 @pazzo #ootd #穿搭必備口罩