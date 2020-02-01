林姓男子昨日駕駛小客貨車，行駛在台8線臨37便道往台中梨山方向行駛，疑因毒駕追撞同向2部車及對向3部車，肇事後往德基方向逃逸，和平警方火速於1小後逮到人，並起獲K他命，這起事故造成多人輕微擦傷，全案依法移送偵辦。

和平警分局表示，28歲林姓男子昨日傍晚近5時，駕駛自小客貨車由谷關往梨山方向行駛，在和平區中橫公路臨37便道9公里至16.6公里間，追撞同向2部車，及撞擊對向3部車，共與5部車發生交通事故。

林嫌肇事後往德基方向逃逸，警方獲報後火速前往查緝，於18時在臨37便道16.6公里處查獲肇事車輛及精神恍惚的林嫌，身上及車內飄散臭味，林坦承在谷關管制站等待過站前，在車內吸食含有K他命毒品香菸，並稱在肇事後已將K他命及K盤往山谷丟棄。

警方偵辦後，從林嫌腰間暗袋中起獲K他命毒品，經尿液初步篩檢呈現陽性反應，全案依法移送偵辦。

和平警分局呼籲，濫用毒品會神智不清並損害健康，易引發犯罪及衍生毒駕傷人行為，切勿一時好奇接觸毒品，造成終生遺憾。

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(中時 )