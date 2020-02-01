台商、陸配滯留武漢 家屬籲政府勿放生

武漢肺炎疫情全球延燒，各國都啟動撤僑，把滯留於武漢的國人接回來，但目前大陸仍有許多台商及前往探親的台灣民眾受武漢封城所困，無法返台，家屬心急如焚，今部分家屬站出來開記者會，呼籲政府勿「放生」這些台灣同胞。

台商親屬今舉行記者會，希望政府應積極行動，有台商親屬現身說法表示，太太和小孩在武漢，或是媽媽在那邊，多半是探親短暫前往卻不能回台，希望相關單位能合作，加快腳步，讓親人回到台灣。

據陸委會先前說法，已經與大陸方面連繫。而陸方尚未明確回應。

(中時電子報)