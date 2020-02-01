影》台商、陸配滯留武漢 家屬籲政府勿放生 10:012020/02/01 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受困武漢的台商親屬開記者會呼籲政府協助台商回台。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台商、陸配滯留武漢 家屬籲政府勿放生 武漢肺炎疫情全球延燒，各國都啟動撤僑，把滯留於武漢的國人接回來，但目前大陸仍有許多台商及前往探親的台灣民眾受武漢封城所困，無法返台，家屬心急如焚，今部分家屬站出來開記者會，呼籲政府勿「放生」這些台灣同胞。 台商親屬今舉行記者會，希望政府應積極行動，有台商親屬現身說法表示，太太和小孩在武漢，或是媽媽在那邊，多半是探親短暫前往卻不能回台，希望相關單位能合作，加快腳步，讓親人回到台灣。 據陸委會先前說法，已經與大陸方面連繫。而陸方尚未明確回應。 (中時電子報) #武漢 #台商 #滯留 #撤僑 #我國 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》北京通報武漢肺炎首例死亡病例 07:002020/01/28 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 2020武漢風暴》日將武漢肺炎列指定感染症 不分國籍公費治療 11:472020/01/28 國際 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 俄為何沒傳出武漢肺炎？網揭2關鍵 14:542020/01/28 日常 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 政治熱門新聞 罷韓連署兩天七萬份！網友：裝乖無效？ - 政治 為什麼韓國瑜又被罵？網：這習慣不改肯定被罵翻 - 政治 陳揮文問罷韓會過嗎？高雄人爆結局 - 政治 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 韓國瑜要蓋大型收容所 網怒吼 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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