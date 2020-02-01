春天相約北海岸！2020「野柳石光-夜訪女王」於今年4月17日起至4月26日止，本活動以「夜間岩石」為主軸，配合海浪、漁火等元素為背景，透過野柳特殊地質「夜間觀賞」獨特性為主題，以多色的燈光變化搭配音樂，運用光影特效呈現野柳蕈石群及個別蕈石的特別光影美景！海天一色夜景邀你一同來見證，本活動於2月1日起開始售票。

女王音樂會-大提琴表演。（圖取自北觀處官網）

「野柳石光-夜訪女王」品牌從2018年行銷宣傳，今年度已提升為國際級活動，今年的「野柳石光-夜訪女王」活動，岩石光影區域擴大到野柳地質公園全區(單面山除外)，「女王音樂會」場次維持二場次，4月18日特地邀請情歌王子林隆璇及金嗓天后周蕙擔綱演出，4月25日則邀請樂壇永遠的昇哥－陳昇到場，演繹他特有的昇式情歌氛圍。

野柳石光-女王與公主相遇。（圖取自北觀處官網）

值得一提的是，二場音樂會還邀請了知名大提琴家張正傑、國立台灣交響樂團青年團及小提琴家康妮媚(Connie Mae)在野柳岬海邊，搭配特殊的海景與音樂，展開二場次別開生面的女王音樂會。

野柳石光-岩石牆區。（圖取自北觀處官網）

2020「野柳石光-夜訪女王」活動門票票價為新台幣200元，每日限量700張，採網路及電話預購(限量500張)，活動期間無半票優惠，當日亦開放現場購票(限量200張)，同時也透過旅行社(雄獅旅行社、安威旅行社等)及網路平台(KKday)銷售，，為維護音樂會現場氣氛，兒童需六歲以上始可入場。

另為便利購票民眾前往野柳地質公園參與活動，安排台北車站東三門至野柳地質公園來回接駁專車服務，每天往返各2班，民眾只要有購買門票，即可加購接駁專車，乘車收入將悉數捐贈給新北市家扶中心為慈善公益之用。

野柳石光-俏皮公主地質區。（圖取自北觀處官網）

(中時電子報)