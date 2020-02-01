老兵沒料到46年前買的勞力士手錶，如今飆漲逾1000倍。（圖／翻攝自YouTube)

美國北達科他州（State of North Dakota）一名老兵，日前將46年前購買的一支勞力士手錶，拿到古董展給專家估價，當他聽到至少價值40萬美元（約新台幣1200萬）時，當場嚇到軟腿倒地，讓現場工作人員笑翻。

據外媒報導，這名老兵1974年花了近一個月薪水345.97美元，於空軍基地買下這支勞力士手錶，本來要當潛水之用，後因太昂貴捨不得入水，就將手錶與維修卡、收據、包裝盒，放進保險箱中，一放就是46年。

老兵將46年前買的勞力士錶，拿到古董展給鑑定師估價。（影片取自：YouTube)

一次因緣際會，老兵把這支手錶拿到骨董展，給美國節目《尋找美國隱藏的寶藏》（Antiques Roadshow）的鑑定師布蘭斯（Peter Planes）估價，布蘭斯說：「這支錶曾在1969年電影《勝利（Winning）》中被保羅紐曼（Paul Newman）配戴，深受收藏家歡迎，以往拍賣會曾開價40萬美元（約新台幣1200萬元）。」。

老兵聽完這段話，當場嚇到軟腿倒地，作夢也沒想到這支錶會飆漲1156倍。網友近日看到老兵嚇趴畫面笑翻留言：「老兵怎也沒想到，一支古董錶竟讓他賺到一輩子的錢」、「老兵也太搞笑了」。

(中時電子報)