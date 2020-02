武漢肺炎疫情延燒,美國政府也緊急宣布,將武漢肺炎列為「國家公衛緊急事件」,並禁止前往大陸旅行的外國公民入境美國,返美本國公民將隔離14天。這波疫情也再度讓美股上演黑色星期五,其中蘋果在陸曝險相當高,大中華地區貢獻15%營收,導致蘋果股價大跌,供應鏈也受到波及,台積電ADR下挫3.33%,失守54美元大關。

美國政府為了因應2019新型冠狀病毒(2019-nCOV,武漢肺炎),白宮於1月29日成立特別工作小組來監控疫情,並由衛生及公共服務部部長艾薩(Alex Azar)領導監控疫情。最新消息指出,艾薩在白宮召開記者會宣布,將新型冠狀病毒疫情列為「國家公衛緊急事件」,美國總統川普已經簽署一項行政命令,將從美東時間2月2日下午5時起,要求在過去14天內曾到大陸旅行的外國公民,將禁止入境美國,至於從湖北返美本國公民,將隔離14天觀察。

美國國務院領事局將前往大陸旅遊警示升至第4級「請勿旅行」(Travel Alert Level 4 Do Not Travel to China),建議滯留大陸美國人盡快離開。

蘋果股價在28日盤後公布的新一季度財報相當亮眼,營收、EPS創下同期新高紀錄,但行情僅維持一日,美國對武漢肺炎疫情提升警戒,道瓊指數31日早盤一路下殺,道瓊指數終場下跌603點,創5個多月來最糟單日表現。

蘋果更是受到在大陸曝險過高影響,股價慘跌4.43%,創下5 個月來最大跌幅,受到蘋果拖累,蘋概股表現慘烈,台積電ADR慘跌3.33%,跌破54美元關卡,來到53.94美元;美光也走跌3.53%,高通下挫2.81%,英特爾則是大跌3.82%。

外媒消息也指出,武漢肺炎疫情可能會對需求造成影響,一些蘋果供應鏈廠商預測,大陸消費需求恐下滑5~10%,決議下調今年財測。天風證券分析師郭明錤日前也指出,若武漢肺炎疫情在3月底前無法獲得顯著改善,蘋果將面臨消費力道減弱、大陸延後開工影響產能、上半年以及下半年新品推出以及設計時間延遲,甚至口罩影響Face ID操作等 5大風險。

