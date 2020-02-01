武漢肺炎疫情延燒，美國政府也緊急宣布，將武漢肺炎列為「國家公衛緊急事件」，並禁止前往大陸旅行的外國公民入境美國，返美本國公民將隔離14天。這波疫情也再度讓美股上演黑色星期五，其中蘋果在陸曝險相當高，大中華地區貢獻15%營收，導致蘋果股價大跌，供應鏈也受到波及，台積電ADR下挫3.33%，失守54美元大關。

美國政府為了因應2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎），白宮於1月29日成立特別工作小組來監控疫情，並由衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）領導監控疫情。最新消息指出，艾薩在白宮召開記者會宣布，將新型冠狀病毒疫情列為「國家公衛緊急事件」，美國總統川普已經簽署一項行政命令，將從美東時間2月2日下午5時起，要求在過去14天內曾到大陸旅行的外國公民，將禁止入境美國，至於從湖北返美本國公民，將隔離14天觀察。

美國國務院領事局將前往大陸旅遊警示升至第4級「請勿旅行」（Travel Alert Level 4 Do Not Travel to China），建議滯留大陸美國人盡快離開。

蘋果股價在28日盤後公布的新一季度財報相當亮眼，營收、EPS創下同期新高紀錄，但行情僅維持一日，美國對武漢肺炎疫情提升警戒，道瓊指數31日早盤一路下殺，道瓊指數終場下跌603點，創5個多月來最糟單日表現。

蘋果更是受到在大陸曝險過高影響，股價慘跌4.43%，創下5 個月來最大跌幅，受到蘋果拖累，蘋概股表現慘烈，台積電ADR慘跌3.33%，跌破54美元關卡，來到53.94美元；美光也走跌3.53%，高通下挫2.81%，英特爾則是大跌3.82%。

外媒消息也指出，武漢肺炎疫情可能會對需求造成影響，一些蘋果供應鏈廠商預測，大陸消費需求恐下滑5~10%，決議下調今年財測。天風證券分析師郭明錤日前也指出，若武漢肺炎疫情在3月底前無法獲得顯著改善，蘋果將面臨消費力道減弱、大陸延後開工影響產能、上半年以及下半年新品推出以及設計時間延遲，甚至口罩影響Face ID操作等 5大風險。

(中時電子報)