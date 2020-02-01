根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日搶先爆料，今年芝加哥全明星賽除了將因悼念「小飛俠」布萊恩更改賽制，詹姆斯隊的所有球員也將穿上布萊恩二女兒吉安娜的2號球衣，阿提托康波隊的所有球員則是穿上布萊恩的24號球衣。

在今年全明星賽，不僅兩隊只會出現兩個球衣背號，球衣也會縫上9顆星星，象徵在這次墜機意外當中過世的9名罹難者，無論如何在17日的全明星正賽，將會充滿悼念布萊恩與這次墜機意外罹難者的不少元素，相信屆時氣氛將很哀戚。

聯盟也在1日公布新秀挑戰賽的兩隊名單，世界隊包含巴雷特(尼克)、艾頓(太陽)、亞歷山大沃克(鵜鶘)、克拉克(灰熊)、東契奇(獨行俠)、亞歷山大(雷霆)、八村壘(巫師)、米哈伊柳克(活塞)、華格納(巫師)、奧科吉(灰狼)。

美國隊將由「爆鞋哥」錫安威廉森(鵜鶘)領軍，其他成員包含布里吉斯(黃蜂)、溫德爾卡特(公牛)、葛拉漢(黃蜂)、希洛(熱火)、傑倫傑克生(灰熊)、莫蘭特(灰熊)、納恩(熱火)、帕斯卡(勇士)、華盛頓(黃蜂)、崔楊(老鷹)，其中爆鞋哥取代因傷無法上場的溫德爾卡特位置。

(中時 )