因應新型冠狀病毒疫情，星宇航空宣布全航線維持熱餐及侍應品供應，並將嚴格執行各項防疫措施，從人員、環境至機上用品，各環節皆加強管控及消毒作業。

人員管控：從放置侍應品之倉庫人員、空廚及餐點作業人員，一律配戴口罩、手套執行相關作業，加強員工體溫檢測，以落實人員管控。

環境管控：加強接駁車、航機客艙消毒作業，座椅、餐桌、扶手、窗壁及上方行李櫃、廁所空間等，皆全面擦拭消毒，以維護旅客及機組人員健康。存放侍應品之倉庫區，每日以紫外線進行作業區消毒。餐車於每次裝卸載後，皆進行車體消毒作業。

用品管控：機內所放置之各項酒菜單、雜誌，皆以移動式紫外線進行30分鐘消毒。毛毯、被品、枕套、桌布、酒布等布品，於洗滌過程中增加有效殺菌作業。耳機皆採用75度食用酒精進行全面擦拭消毒，以進行防範。

餐點管控：全航線維持熱餐供應，餐點皆由當地合格空廚公司製作，食材來源採用合格供應商並依照IFSA世界食品安全指南以及HACCP製程，以確保機上餐點衛生安全。機上餐食皆依規定覆熱至70度以上，並要求各場站空廚公司加強機上餐具及杯具的清洗及消毒，採用高溫自動洗滌設施並每日監測，以確保符合有效殺菌標準。

星宇航空表示將持續嚴密監控、防範疫情，以維護旅客及機組員健康。

(工商 )