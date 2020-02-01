武漢肺炎疫情越來越嚴重，導致現在民眾出現都會戴上口罩，也是因為這樣，有不少iPhone使用者都在網路上發文抱怨，在戴著口罩的情況下，蘋果手機新推出的臉部解鎖（Face

ID）功能都不能使用了。

蘋果手機自從iPhone X系列機型推出後，捨棄了過往的指紋解鎖（Touch ID）功能，改成臉部解鎖（Face ID），雖然更為迅速、方便，但在武漢肺炎疫情爆發、人人都戴著口罩的環境下，臉部解鎖也因此失效。

YouTube 頻道「束褲3C團」就針對這個問題做了實驗，他們提到，有網友分享其實臉部解鎖有學習的功能，只要你戴著口罩解鎖失敗，隨後輸入密碼再打開手機，系統就會有學習的功能，經過長時間的臉部解鎖失敗、隨即輸入密碼，系統就會慢慢修正，逐漸辨識你戴口罩時的樣子，就算遮住半張臉也能解鎖手機。

為了證實這項說法，「束褲3C團」便戴著口罩做了600次的臉部解鎖測試，接著馬上輸入密碼，但經過長時間的實測，他們發現戴著口罩始終無法打開手機，不過他們也說：「不過我發現它應該真的是有學習能力，露出鼻子或是上嘴唇都好像可以解鎖了，可能600次還是有點不夠。」

不過若你覺得戴口罩解鎖是一件麻煩事，其實可以到手機設定裡，點選「Face ID 與密碼」，再點「將Face ID用於」裡所有選項關閉，如此一來就能將臉部解鎖功能徹底關閉，改用密碼方式解鎖。

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(中時電子報)