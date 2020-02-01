武漢肺炎持續擴大，各縣市出現搶購口罩現象，很多民眾都反映買不到口罩，對此，台北市長柯文哲參加首長共識營受訪時指出，中央最好在今早就公布口罩分配辦法，若沒有公開透明，疫情爆發搶不到口罩是因政治理由分配不公，一定變政治風暴。

柯文哲表示，口罩是戰略物資，他到昨晚還在監看，到底中央要怎麼分配口罩，他倒覺得是這樣，今天是假期，其實早上衛福部最重要工作，就是明白公布口罩每縣市怎麼分配，公開透明，出問題大家就認了，但沒有公開透明 ，大家開始搶成一片的時候會更糟糕，會變成政治風暴。

柯文哲直言，中央說要統一調度，我知道以我們的官場文化，每個縣市正是就開始浮報需要量，所以現階段搶成一片，他認為口罩在現階段坦白講，還沒真的疫情爆發，若疫情爆發，搶口罩動作會更明顯。自己一直到昨晚還在監看，到底中央要怎麼分配口罩，看不出中央到底要怎麼分配。

柯文哲呼籲，對民進黨中央政府最專業且善意的勸告，就是最好在今天早上就公布口罩的分配辦法，因為疫情若爆發，口罩需求量大增的時候搶不到口罩，是因為政治上理由，大家分配不公平，那一定變政治風暴。

至於行政院成立口罩生產線，柯文哲認為，台灣疫情大概一周內就是關鍵，過一個禮拜後如果沒有爆發，就還撐得過去，爆發就麻煩，至於增加生產線，不如就現有生產線24小時加工，這比較實際。被問及口罩等5周後還來來得及嗎？柯說，一周內就決定勝敗了。

而至於北市口罩夠不夠用，柯文哲說，就看怎麼花，看要用甚麼標準，如果降到最嚴格標準，只給醫護人員當然是夠，現在還沒開學，每個學生上課一個，北市一天就要28萬個，「我就不得了了」，坦白講這個口罩，我們自己內部盤點，這是一個很戰略的問題。

(中時 )