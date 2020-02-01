「泰國鄧麗君歌唱大賽」春文版海報。（泰國台灣會館提供）

為紀念鄧麗君在泰國逝世25周年，並促進泰國與台灣雙邊文化交流，推廣華語及華語音樂，在駐泰國台北經濟文化辦事處童振源大使的號召下，泰國台灣會館與P. F. Music Art Academy今年共同舉辦「泰國鄧麗君歌唱大賽」，參加者不限國籍、年齡與性別，即日起至3月22日接受報名。

泰國台灣會館與 P. F. Music Art Academy於2019年曾舉辦華語歌唱比賽，廣獲各界好評，今年再度攜手舉辦鄧麗君歌唱比賽，預料將產生更大迴響；目前泰國各大企業、社團、學校等近30個單位已紛紛表示願意支持與協助。

歌手鄧麗君深受泰國人的喜愛與敬仰，甚至許多不諳中文的泰國人對鄧麗君歌曲也能朗朗上口，因此，這次比賽特別放寬參賽資格，不限華人，甚至各年齡層的泰國人或外國朋友均可參賽，精彩可期。

本次賽事分為社會組與學生組，主辦單位提供豐厚獎金，每組的前三名得主，分別可獲10萬泰銖、5萬泰銖、3萬泰銖的獎金；2組的冠軍若能在總決賽拿下總冠軍，還可額外贏得中華航空公司贊助的曼谷、台北來回經濟艙機票一張。

此外，主辦單位還特別設計最佳鄧麗君模仿獎、最佳男歌手獎以及最佳網路人氣獎，同樣也提供豐富的獎金與獎品。

初賽階段，主辦單位提供《何日君再來》、《但願人長久》、《船歌》、《我一見你就笑》、《你怎麼說》等5首指定曲伴唱帶，由報名參賽者擇一錄影演唱，並把影音檔案傳至主辦單位進行第一階段評審，挑選出進入決賽的參賽者。第二階段的決賽，訂於5月9日在台灣會館舉行，由入選決賽的參賽者自選1首鄧麗君華語歌曲，進行現場演唱與評審。

比賽採網路報名，主辦單位歡迎各界踴躍報名參加，詳細資訊可直接點選報名簡章https：／／reurl.cc／qDEXV3，或參考官方臉書https：／／m.facebook.com／2020cssc 、[email protected]諮詢：http：／／line.me／ti／p／％40rwi4176k。

(旺報 )