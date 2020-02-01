武漢肺炎疫情不斷擴大，昨日出現第10個確診案例，當全台都壟罩在「防疫視同作戰」的緊張氣氛時，新竹縣一名網友卻造謠，表示有感染者「亂跑」，另名女子也謊稱有工程師已被確診為武漢肺炎，目前在竹東台大隔離中，不實消息嚴重導致民眾恐慌，警方則在1天內將散布謠言的網友逮捕到案，依法送辦。

有網友謊稱竹東出現武漢肺炎患者「趴趴走」，被依法送辦。（圖／翻攝畫面）

「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的。」有網友日前在自己的臉書表示，有武漢肺炎的患者四處「趴趴走」，提醒民眾來竹東記得戴口罩，另名女子則稱「新竹往來大陸的工程師已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」，由於消息聳動，導致民眾人心惶惶，台大醫院竹東分院也於上月30日提告。

當地警方接獲報案後積極蒐證，經過濾排除、運用網頁連結分析，在1天內找出發文者並依傳染病防治法函送，呼籲民眾別誤信不實消息，若散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

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(中時電子報)