全球防疫拉警報，網路上也爆出許多偏方聲稱「可治癒武漢肺炎」，但中央流行疫情指揮中心表示，目前並無疫苗及專治藥物，是採支持性療法，而中時電子報也整理出在網上瘋傳的偏方。

一、鹽水漱口可預防肺炎？

網上瘋傳用鹽水漱口可防肺炎，但廣州醫科大學附屬第一醫院官方微博指出，無證據顯示鹽水可以消滅病毒。

二、喝濃大蒜水可治肺炎？

Line上一度瘋傳喝大蒜水可治肺炎，根據事實查核中心官網指出，中研院生醫所研究員何美鄉受訪後表示，目前沒有任何研究顯示，只吃特定食物就能治癒武漢肺炎。

三、開暖氣可以消滅病毒？

新形冠狀病毒不耐高溫，所以開暖氣就能消滅病毒，根據事實查核中心官網指出，中興大學獸醫病理生物學研究所教授吳弘毅說，開暖氣讓室溫維持在20、30度左右，並不足以消滅病毒。

而中央流行疫情指揮中心表示，武漢肺炎為新興傳染病，目前並無疫苗也無專治藥物、採支持性療法，請民眾勿聽信偏方，最好的做法就是勤洗手，去人多的地方記得戴口罩，出現呼吸道症狀或發燒時盡速就醫，並誠實報告自己的旅遊史。

(中時電子報)