第十屆立法委員今報到，隨即將進行立法院長、副院長選舉，投票前，民眾黨團表態，院長票支持民進黨推派的前行政院長游錫堃，副院長部分則會自行推派黨團總召賴香伶，回應158萬支持者期待民眾黨要有自己的態度。

賴香伶指出，游錫堃昨天拜會黨團時我們公開呼籲，小黨雖人數不多，但在議程及進步法案排程應議事中立，游錫堃也當場釋出善意，並呼應民眾黨提出的國家治理、還政於民、財政紀律等訴求，經過昨黨團開會討論，一致決議院長支持游錫堃。

副院長人選部分，黨團幹事長高虹安表示，考量回應158萬票選民，期待民眾黨有自己的態度，決定推派經驗豐富的賴香伶作為副院長候選人，黨團達成一致共事支持。

至於優先法案部分，賴香伶說，財政紀律是我們特別著墨的地方，如何顧及城鄉發展及舉債問題，大黨小黨應全力配合努力促成資源分配及財政紀律，避免債留子孫情況發生。

(中時 )