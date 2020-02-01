金門航空站「春節聯合候補櫃檯」，在縣長楊鎮浯（中）、航空站主任洪念慈（左）指揮調度下，大年初四（28日）至初六（30日）共協助488位旅客返回台灣工作崗位，順利畫下圓滿句點。（李金生攝）

國防部也派遣軍機協助疏運，讓春運作業更加順暢。（李金生攝）

金門航空站「春節聯合候補櫃檯」，在縣長楊鎮浯、航空站主任洪念慈指揮調度下，大年初四（28日）至初六（30日）共協助488位旅客返回台灣工作崗位，順利畫下圓滿句點。

今年春運遇到大陸武漢肺炎疫情，疏運氣氛與往年大不相同，縣府、金門航空站與立委陳玉珍服務處密切合作，針對疏運狀況隨時調整運能，有效因應協助往來的旅客。

期間，縣府觀光處現場協助候補服務及提供礦泉水、糖果，昇恆昌公司也派員提供薑茶、巧克力及酒精乾洗液，讓鄉親旅客感到滿意又窩心。

根據航站統計，今年春節聯合候補期間（1／28-30），台金民航機往返305架次，載客2萬2694人，離站班班客滿，載客率近100％。另登記聯合候補位1622人次，包括金門-台北877人次、金門-台中381人次、金門-嘉義34人次、金門-台南138人次、金門-高雄192人次。另軍機支援候補1架次70人，實際補上總人數488人。

洪念慈指出，今年春節候補疏運任務，因受大陸武漢肺炎疫情，不見往年候補旅客高達上萬人次，「「一位難求」、「無機可乘」情況，聯合補位順利登機率提高，感謝軍民相關單位犧牲假期投入作業，每日清晨6時30分起即輪班服務，得以圓滿達成疏運任務。

(中時 )