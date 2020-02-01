第10屆立委今天報到並宣誓就職，針對開學即將到來，家長們無法替孩子買到口罩陷慌張，國民黨團書記長蔣萬安今天偕同就讀小學的兒子蔣得立召開記者會，指出自己跑到超商藥局，發現兒童用口罩都缺貨，政府既然宣布統一徵購調度，就應做好配套，建議開放網路販售口罩，並將口罩送進校園，另外公布配送資訊才能降低恐慌。

目前中央實施口罩「統一徵購」政策，每天向業者徵購400萬片口罩，統一調度給全國販售通路，學校將在2月11日開學，雖然要求學生入校要戴口罩，但數名家長反映根本買不到。

甫就任國民黨團書記長的立委蔣萬安在立委報到第一天，就邀集藍委楊瓊瓔、葉毓蘭、謝依鳳、陳玉珍共同舉行「口罩之亂 開學怎麼辦？」記者會，頗有就監督戰鬥位置，先發制人意味。

陪同蔣萬安一起走紅毯的兒子蔣得立也陪同出席記者會，蔣萬安指出，行政院宣布統一徵購調度後，全部停擺造成混亂情形，民眾、團體、第一線醫護人員、社區醫院與藥局都反映買不到口罩。

蔣萬安說，開學在即，學校通知開學要戴口罩上課，現在無法在藥局與四大超商買得到大人用與兒童用口罩，也有民眾認為除了實體通路外，應可開放網路販售。

新科立委謝依鳳說，全台灣有173萬名兒童，而兒童用口罩佔每天生產400萬口罩的一成，約40萬個， 呼籲行政院要盡快補足缺口，除了實體與網路通路外，由於教室是最容易發生交叉感染把病毒帶回家的地方，建議口罩進入校園醫護室，也要重視教室消毒與清潔。

回鍋就任立委的楊瓊瓔表示，兒童口罩大缺荒，讓家長非常心慌，現在港澳延至3月2日開學，但台灣的國中小學交由地方政府決定，目前政府控管每人限購3個口罩，呼籲兒童用口罩也要釋放出來讓家長買得到。

去年補選上、今年正式選上立委的陳玉珍則建議行政院與相關部會，建立透明資訊，在網站上更新可買得到口罩的地點；新科立委葉毓蘭形容防疫如作戰，需在大火燎原前騰出防火巷，尤其保障防禦第一線的警察、消防、醫護人員，確保他們有足夠的口罩可使用。

(中時 )