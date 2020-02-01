第10屆立法委員今天報到並宣誓就職，民進黨立委陳歐珀搶得頭香，第一個完成報到手續；緊接在後的是民眾黨5位立委一起報到，但是在受訪時遭1名路人嗆聲「民眾黨滾蛋」。

陳歐珀推著坐輪椅的母親，並帶領著多位親友完成報到手續。他說，清晨就從宜蘭出發，5點多就在立法院大門外等待，8點準時完成報到手續。

民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如上午7點半就在立法院大門口集合，媒體詢問是要延續民眾黨主席柯文哲7點30分開晨會的精神？民眾黨團總召賴香伶說，大家決議要維持以前的精神，由於是第一天就提早來立院準備。

媒體又問，柯文哲上午是否有替他們加油打氣？蔡壁如說，柯文哲照樣7時30分就在開晨會，「精神與我們同在就好。」

民眾黨立委受訪時發生一起小插曲，一名路人經過時嗆聲「民眾黨滾蛋」。對此，蔡壁如表示，他們會繃緊神經，「這是民意表現、予以尊重，況且在台北市政府每天都會遇到。」

(中時 )