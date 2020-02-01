武漢肺炎疫情在全球肆虐，目前還未有降溫傾向，引發國內民眾排隊搶購口罩。為了讓口罩使用能達到更有效率的疫情控制效果，疾管署每日釋出600萬片口罩至四大超商通路，每片零售價2月起訂為6元，每人限購3片。對此前經濟部長尹啟銘發表看法，他認為限購口罩規定，恐造成傳染可能性增加，但網友普遍不認同他的想法，還有人暗酸他：「漏洞大開(x)

腦洞大開(o)」。

前經濟部長尹啟銘，認為政府的口罩限購政策，反而讓防疫漏洞大開，但網友普遍不認同他的觀點。（圖／翻攝臉書）

尹啟銘近日在臉書發文表示，他認為「口罩限購」為一「顧此失彼的決策」，他提出質疑表示：「為何不是限購5片、而是3片？不知道決策點在哪裡？若從防疫的角度與作業方便性考量，為何不是限購5片？」尹啟銘並提到：「1片8元，限購3片24元，我給3個10元，店員找我6個1元，傳染可能性是否增加了？」

尹啟銘針對政府的口罩限購政策來計算，提到一日釋出600萬個口罩給四大超商，推估可售200萬人次，但他質疑：「便利店要準備1200萬個1元銅板，銅板流通率大增，這是否會讓防疫漏洞大開？」他並認為，一次限購3個或5個口罩，對消費者其實並無顯著差異，「便利店不禁止買了後出去又回來再買啊，你有沒注意到店員臉色都不太好了？」

對於尹啟銘的見解，國內網友反映普遍都是不太認同，有網友就虧他：「嫌銅板髒不會自己拿酒精噴啊」、「漏洞大開(x)

腦洞大開(o)」、「他是不是不知道有悠遊卡這種東西？還是不知道便利商店可以刷悠遊卡？」、「無知比病毒可怕」、「別出門，你本身就是病毒」。

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(中時電子報)