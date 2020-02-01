武漢肺炎疫情延燒，陸傳出有2名台灣人確診感染武漢肺炎，並希望能回台治療，對此，台北市長柯文哲認為，一旦確診只有就地治療，若確診要移動，載一個感染病人的飛機要怎麼消毒，除非是包機，不然一般航空業誰要冒這個險。

柯文哲表示，台灣醫療水準比中國大陸好，醫界都曉得，一旦感染確診病例要運輸，我要是航空公司也不要，除非包機，不然若是商業載你一個人、其他座位都是空的沒人敢坐，因此一旦發病就地治療，就當作出外討生活的風險。

柯文哲認為，一旦確診若要移動，恐怕只有就地治療，因為載一個感染病人的飛機，那台飛機怎麼消毒都是大問題，「坦白講一旦確診就是就地治療」。

此外，針對高雄市長韓國瑜提出在軍區蓋大型收治場所，柯文哲直言，防疫有專業「我覺得不是很懂的人就不要講」，指出若要蓋大型收治場所，其實需要大規模收治場所應該是所謂的檢疫，例如政府決定從武漢撤僑回台，一次回來500人，就要一人一間、分散開來，觀察兩個禮拜後沒事再放出去，所以這應該叫做不確定的檢疫站，因此要經過設計。

(中時 )