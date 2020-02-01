福壽山農場的櫻花已陸續綻放中。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場「千櫻園」將於9日開園，歡迎遊客上山賞櫻花。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

高海拔的福壽山農場「千櫻園」緋寒櫻搶先綻放，目前已開花2成，福壽山農場表示，千櫻園原本預計今起開放參觀，經評估最佳賞櫻期落在2月中至3月中旬，故決定將「千櫻園」延至9日開園；不過，場本部的緋寒櫻也開花了，也歡迎遊客上山賞櫻，目前農場2、3月尚有空房供上網預訂。

福壽山農場「千櫻園」是全台最海拔櫻花園，佔地13公頃，栽培6000餘株櫻花樹，品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻及大島櫻等6種，盛開時繁花如林相當壯觀及浪漫。

福壽山農場巫嘉昌表示，鮮紅緋寒目前開花2成，原本千櫻園將於今起開放遊客參觀，經評估最佳賞櫻期落在2月中至3月中旬，決定將「千櫻園」延至9日開園，農場內的特殊品種櫻花，也將從3月中輪番綻放至4月。

巫嘉昌說，千櫻園最早開花是緋寒櫻，又稱為山櫻花、緋櫻，是台灣原生種及分布最廣的櫻花，「緋」是紅色意思，加上「寒」代表在冷冷的天氣裡開的紅色櫻花，在農場往往於2月初到2月中旬，就能看到緋寒櫻盛開。

福壽山農場指出，千櫻園以富士櫻為主，台灣富士櫻是山櫻花與日本山櫻混種，花朵圓胖呈粉紅色，盛開時像大地上長滿粉紅棉花糖一樣，既夢幻又浪漫，盛開期在2月中至2月底，避開與平地櫻花季時間。此外，農場為方便遊客，目前2、3月尚保留部分房間供民眾上網訂房。

(中時 )