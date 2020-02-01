第10屆立法委員今天報到，並將完成正、副院長選舉。有望成為新科立法院長的游錫堃受訪表示，能為國家及社會盡綿薄之力感到非高興，也很榮幸。

第10屆立委選舉結果，民進黨團擁有61席，單獨過半，國民黨團38席是最大在野黨。民進黨立院黨團一致支持游錫堃、蔡其昌的「堃昌配」；國民黨團則由立委賴士葆與楊瓊瓔搭檔參選正、副院長。

被問到對於院長龍頭寶座是否勢在必得？游錫堃說，還在努力當中，但擔任立委能替國家及社會盡綿薄之力，感到非常高興，也很榮幸。

游錫堃也說，首次擔任立委，「有興奮，但不會緊張。」過去擔任行政院長3年也常來立法院備詢，不過那時的立委共有225名立委，他對立法院還算是熟悉。

民眾黨立法院黨團總召賴香伶受訪表示，民眾黨立法院長將支持民進黨立委游錫堃；副院長部分，民眾黨則自推賴香伶。時代力量黨團副總召陳椒華則表示，院長選舉黨團已經有共識，現在不方便透露，看投票結果就知道。

(中時 )