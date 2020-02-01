廈航包機由泰國曼谷接回76名武漢陸客，出機艙前，乘客依序接受體溫檢測。（取自中新網）

新型冠狀病毒感染肺炎疫情爆發後，各國均有因航班取消或被臨時被取消行程，被迫滯留的陸客，大陸官方從1月31日晚上起，陸續派機前往各地接人，首批民航包機1月31日晚間由廈航班機分別從泰國曼谷、馬來西亞哥打京那巴魯接回199名滯留在當地的湖北籍公民；今天（2月1日）早上6點3分，春秋航空9C6152航班又從東京羽田機場把111名湖北籍旅客帶回武漢天河機場。

湖北機場集團航站區管理部主任葉濤表示，首批兩架飛機由廈門航空執飛， 1月31日晚間8點53分、10點32分先後抵達武漢天河國際機場，乘客依名單順序步出機艙，接受檢疫人員測試體溫，無發熱情況才可下機，發燒的乘客則會被隔離。

乘客表示，航班做了周密的準備，登機前每位乘客都通過了體溫檢測；為降低傳染風險，機組人員按奇數排、偶數排分批分發食物。

廈航表示，接載乘客的2架飛機，將嚴格按照大陸官方發佈的防控應急預案和消毒方案，進行全面、徹底的消毒工作。

春秋航空9C6152航班1月31日晚間先由上海浦東機場飛到東京，今天凌晨2點15分載著包括14名兒童及1名嬰兒在內的111名陸客，由羽田機場飛回武漢，隨機前往的2位上海市衛健委指派醫生，指導機組人員換上防護服，戴上口罩、護目鏡工作，也密切關心旅客的身體狀況。

完成任務後，這架春秋航空的飛機將被徹底消毒，執行任務的2位機長、5位乘務員將被隔離14天。

(旺報 )