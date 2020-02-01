◎12公尺巨龍秀 桃園燈會抓眼球

2020桃園燈會將於1月31日至2月12日登場，本次首度引進法國「光之巨龍秀」，團員30日晚間加緊彩排，每天晚上7點到9點，每整點將有12公尺高機械巨龍、馬戲團特技演員和多重聲光特效演出，極具視覺震撼。正值2019新型冠狀病毒防疫嚴峻時刻，燈會工作人員一律配戴口罩，現場提供75％酒精供民眾消毒，並加強美食攤與休息區環境清潔。

◎森林逐燈祭 埔里連嗨8天

埔里鎮公所主辦的「埔里森林逐燈祭」，今年將由去年的1晚擴大為8天，並在2月1日起揭開序幕；從台灣地理中心山清水秀碑的登山道，持續往中心點至虎頭山，讓民眾提限定版手提燈至山上，在中心點的台灣之心許下心願後敲下心鐘。

◎快樂出帆去 高雄燈會飽眼福

高雄燈會藝術節1月29日大年初五登場，一連12天在愛河舉行，除精彩水舞秀，今年規畫7個主題燈區，主燈「快樂的出帆」取「高」字為主體造型，有滿載而歸意味。舞台區更有國內外13個表演團體輪番演出，邀請海內外朋友到高雄賞燈會。

◎龍崎光節空山祭 陪你過元宵

「40幾年沒看過龍崎有這麼多人！」台南市政府文化局去年底首辦「龍崎光節─空山祭」，用藝術點亮龍崎獲好評，農曆春節締造可觀人潮，大年初三吸引近1萬2000人次到訪；截至29日吸引逾10萬人次，因各界回響熱烈，原訂2月2日閉展，將延展至2月9日陪鄉親賞燈過元宵。

◎多層次金屬雕刻 大坑圓環花燈亮了

2020台灣燈會點亮台中城，市府與大陸建設、晏山林萬寶資產、若樸建設打造大坑圓環花燈，為國內首次嘗試的大型多層剪紙類型金屬雕刻燈箱，結合傳統剪紙氣氛和新式紙雕光影效果，洋溢春節喜氣。

◎動物開夜光趴 屏東燈節超浪漫

2020屏東綵燈節以「森林動物派對」為主軸，今年共規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區，把萬年溪畔打造成夜間動物園，讓屏東市區在元宵節前後彷彿不夜城，給前來賞燈遊客感受濃濃派對氛圍。

(中時電子報)