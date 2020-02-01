「我是小生」剖析范瑋琪被罵翻主因。（圖／翻攝自我是小生臉書）

范瑋琪先前開轟禁止出口口罩政策，更批評蘇貞昌是「狗官」，引來不少評論，風波延燒許久。對此，知名網紅「我是小生」發文，認為范瑋琪之所以被罵這麼慘，是因為在七、八年級生中有一定的地位，「當妳覺得整個世界充滿仇恨，不要忘記那是因為妳曾在我們的青春裡住得夠深。」

「我是小生」今凌晨發文，說打開范瑋琪〈沒那麼愛他〉的Youtube，發現底下改詞、罵聲不斷，但也有很多粉絲幫范瑋琪緩頰，強調只是沒經思考的言論，希望大家放過她。「我是小生」則說，看到范瑋琪的MV會想起自己的學生時期，這些歌手陪伴了大家成長，「說是他們教會我們愛，一點也不誇張」。

然而這幾年發生了很多事，有些歌手在粉絲的心中早就地位不再，又因台灣人的善良，很多人被傷害時選擇的是替偶像解釋，范瑋琪的言論引來這麼多罵聲，是因為在很多人心中有過很深、很重要的地位，如今又用身教幫大家上了一課。

對此，網友回應：「『當你覺得整個世界充滿仇恨，不要忘記那是因為你曾在我們青春裡住的夠深』小生這句寫的好好」、「我覺得她完美示範了什麼叫言多必失」、「認真還是喜歡她的歌，喜歡原本那個單純的她」、「大學時蠻喜歡她唱的幾首經典歌曲，現在突然覺得人設崩塌有些適應不良」。

(中時電子報)