新北市林口區一名中年男子自稱，上個月底才從大陸返台，昨突身體不適便到附近診所看病，卻被建議轉診字林口長庚醫院，男子爆氣大吼，並動手推診所的護理師，最後匆匆離去，目前雖不確定男子是否感染武漢肺炎，但男子行為恐涉醫療法，警方現正積極調查中。

昨日下午，該診所醫護人員在門口替每位患者量額溫，並詢問旅遊史，聽聞該男子上月27日才從大陸返台，昨日又出現呼吸道症狀，醫護人員聽聞後立刻將他帶離診間，告知要去林口長庚醫院就診，或撥打1992防疫專線，將有專人指引他正確就醫管道。

男子卻被醫護人員的好心提醒激怒，在診間不斷咆哮，更出手怒推身形嬌弱的女護理師，其他醫護人員見狀連忙上前阻止，該男子聽聞醫院要報警才匆匆離開。

該診所事後在臉書貼文，強調「絕對拒絕醫療暴力」，並提醒從中返國的台商要居家隔離14天，倘若出現發燒、感冒、呼吸會喘的症狀，應撥打1992防疫專線，不要怕被發現而偷偷拿藥吃，只會害人害己。

警方則表示，目前尚無法確認男子是否感染武漢肺炎，但他的行為恐涉及《醫療法》，呼籲民眾就醫時保持冷靜，並聽從醫護人員的指示。

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(中時電子報)