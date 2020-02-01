替補前鋒伊希納喬(右)連番進球。（達志影像）

【英超足球】切爾西@萊切斯特城 02/01(六)20:30 賽事編號:0201-613

伊希納喬最近在足總盃及英聯盃的比賽都接連有進球，但王牌前鋒傑米‧瓦迪已經傷癒，並且已在上一場比賽替補上場，所以本場復任先發機會很大，令伊希納喬需要退回替補席上。萊切斯特城上一仗失意於英聯盃未能打進決賽，但好消息是主力防守中場昂因耶‧恩帝地停賽期滿可以重返先發陣容。

切爾西前鋒泰咪‧亞布拉罕早前對兵工廠時扭傷足踝，所以本場上陣成疑，而後衛ReeceJames也膝部受傷也不一定能夠出賽。前鋒巴舒亞伊以及上仗足總盃表現十分出色的後衛托莫里都會有爭取表現的機會。

萊切斯特城剛戰英聯盃以強陣應戰，最終被絕殺出無緣決賽。不過聯賽前四依然會是首要目標，球隊士氣不太會受影響。事實上球隊本賽季主場聯賽戰績十分卓越，曾經擊敗了熱刺及兵工廠兩支倫敦強隊，所以本場比賽佔了一些優勢。切爾西英足盃順利晉級，終止兩場不勝；不過近期聯賽作客的比賽都表現一般，加上首席射手有傷，上陣成疑。故本場勢均力敵的情況下，主隊勝算稍高。

兩隊最近3次聯賽對賽，萊切斯特城1勝2平，最近4次聯賽對賽，總進球全部都在2球或以下。

安德烈‧戈麥斯已開始作康復練習。（達志影像）

【英超足球】艾佛頓@沃特福德 02/01(六)23:00 賽事編號:0201-615

沃特福德上仗足總盃只派上了「二軍」，最終被低兩級的英甲球隊淘汰出局；回到聯賽的比賽需要爭取保級，預料隊長前鋒特羅伊‧迪尼、德烏洛費烏、杜庫瑞及守門員班‧佛斯特，都將會重回到先發陣容。而邊鋒伊斯梅拉‧薩爾及中場查洛巴則上陣成疑。

去年被孫興慜踢斷腿的葡萄牙中場安德烈‧戈麥斯已重投艾佛頓隊中作有限度的練習，而復出比賽仍沒有碓定時間。另據報受巴塞隆拿青睞的巴西前鋒Richarlison仍有傷在身，跟另一攻擊球員伊沃比，或都需要要繼續避戰。可幸前鋒卡爾沃特‧勒溫狀態勇猛，本賽季已有10個聯賽進球；而巴西Bernard及法國西迪畢兩位邊鋒本場會負責左右兩邊的攻擊。

沃特福德自新領隊上場後，表現其實已大有起色；剛剛上一場足總盃的比賽因重心都放在聯賽上所以被淘汰也不足為辱，最近7場聯賽只有一場敗仗，於主場比賽的聯賽更取得3勝2平，為保級必定會用盡全力，最小都打平，更可望勝仗。艾佛頓上仗聯賽在全場90分鐘都領先2:0的狀況下被紐卡索聯於傷停補時階段連進兩球追平，最近4戰聯賽只曾1勝，可謂狀態低沈；加上本場前線傷兵不少，作客對賽也沒有佔優，沃特福德主勝機會較大。

雙方最近3次對賽總進球全部都為2球或以下，沃特福德最近3次主場對艾佛頓全都取勝。

丹尼‧英斯狀態火紅協助球隊脫離降級區。（達志影像）

【英超足球】南安普敦@利物浦 02/01(六)23:00 賽事編號:0201-617

利物浦上場聯賽因有薩迪奧‧馬內受傷休息，由穆罕默德‧薩拉、羅伯托‧佛米諾及歐瑞吉組成三前鋒的攻擊線；日本國腳南野拓實並沒有上場，本場正選進攻陣式或會不變。主帥克洛普對紅軍於積分榜已經距離最接近的對手有19分之多仍不以為然，認為球隊本賽季仍然有很長的路要走。

南安普敦上仗以強陣出戰足總盃，最終跟熱刺打平；本場預計陣容變動不會太大，主力前鋒丹尼‧英斯仍會在前線跟納森‧雷蒙德及MichaelObafemi配合。上仗聯賽奠定勝局的中場StuartArmstrong於剛剛的足總盃半場前被換下場，本場上陣成疑。

利物浦剛戰作客西漢姆聯2:0輕取對手，聯賽15連勝，球隊戰意高昂，守力驚人，最近對上9場聯賽只掉1球，聯賽歇冬期在即，眾主力必不保留，全力盡數。南安普敦最近的表現突飛猛進，上一場作客2:0擊敗水晶宮，最近7場聯賽取得5勝1平1敗；本場作客安菲爾德希望憑藉最近的高昂戰意，取得進球。

雙方最近3次聯賽對賽總進球都在3球或以上，近5次聯賽對賽利物浦均獲全勝。

阿達瑪‧特勞雷表現出眾，被各大豪門虎視眈眈。（達志影像）

【英超足球】狼隊@曼聯 02/01(日)01:30 賽事編號:0202-620

曼聯剛剛上一場英聯盃比賽雖然排出強陣應戰，也取得勝利，但兩回合合計仍以2:3總分被淘汰出局無緣進入決賽，中場馬蒂奇打進唯一進球，下半場卻領第二面黃牌被逐離場，本場需要停賽，其位置應會由馬塔或佩雷拉拿補上。已傷癒的中衛艾瑞克‧拜利及上仗替補上場的丹尼爾‧詹姆斯，本場可回到先發。主力前鋒拉西福德因背傷仍要繼續休息，攻擊線續要由法國前鋒馬歇爾獨力支撐。

狼隊準備在希臘的奧林匹亞科斯簽下葡萄牙中場丹尼爾‧波登斯，希望下半季為球隊增加新動力。領隊努諾對受挫利物浦不感失望，認為球隊表現出色；在該仗取得個人本賽季第11個聯賽進球的墨西哥前鋒勞爾‧席梅內斯，仍會與阿達瑪‧特勞雷及佩德羅‧內托合組攻擊線。

曼聯剛作客英聯盃擊敗曼城，但無奈兩回合計仍要出局；球隊本賽季表現反覆不定，只算聯賽最近4戰已輸掉3場，本場面對聯賽積分相同的狼隊，不被看好。每有神來之筆的狼隊，上場聯賽1:2受挫於利物浦；球隊對上一次作客聯賽，在落後兩球下反勝南安普敦3:2，顯示出鬥志及實力，對賽成績也接近，本場受讓可以考慮。

雙方最近6次對賽，狼隊2勝3平1敗，最近3次對賽總進球都在2球或以下。

(中時電子報)