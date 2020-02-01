武漢肺炎全球肆虐，截至1月31日24時，已造成將近12000確診病例、259死，並在全球20多個國家出現病例。病情仍持續在全球蔓延，已造成民眾恐慌心理，口罩在多國皆出現搶購一空。而除了台灣日前宣布禁止口罩出口外，印度也於1月31日宣布禁止口罩出口。

據據路透社、新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）、與新德里電視台（NDTV）等媒體報導，印度在出現首例武漢肺炎病例後，口罩市場需求大增。對此，印度政府1月31日宣布禁止所有個人衛生防護產品出口，包括防護衣與口罩。

印度對外貿易總局發布通知指出，「包括防毒面具、醫療防護衣、醫用N95口罩等所有類型的個人防護配備，將暫時停止出口」。至於何時恢復出口，仍待未來進一步行政命令。

雖然聲明並未明確指出禁止出口的明確原因，但是因1月30日傳出一名有武漢旅遊史的印度女學生感染武漢肺炎後，為印度首起病例，消息引起當地口罩需求大增。

此外，居住於武漢的印度人也於1日搭乘專機返印，並在首都新德里郊區的隔離中心接受隔離。

(中時電子報)