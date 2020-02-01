武漢肺炎全球肆虐，截至1月31日24時，已造成將近12000確診病例、259死，並在全球20多個國家出現病例。病情仍持續在全球蔓延，已造成民眾恐慌心理，口罩在多國皆出現搶購一空。而除了台灣日前宣布禁止口罩出口外，印度也於1月31日宣布禁止口罩出口。

據據路透社、新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）、與新德里電視台（NDTV）等媒體報導，印度在出現首例武漢肺炎病例後，口罩市場需求大增。對此，印度政府1月31日宣布禁止所有個人衛生防護產品出口，包括防護衣與口罩。

印度對外貿易總局發布通知指出，「包括防毒面具、醫療防護衣、醫用N95口罩等所有類型的個人防護配備，將暫時停止出口」。至於何時恢復出口，仍待未來進一步行政命令。

雖然聲明並未明確指出禁止出口的明確原因，但是因1月30日傳出一名有武漢旅遊史的印度女學生感染武漢肺炎後，為印度首起病例，消息引起當地口罩需求大增。

此外，居住於武漢的印度人也於1日搭乘專機返印，並在首都新德里郊區的隔離中心接受隔離。

文章來源：India bans export of protective masks, clothing amid coronavirus outbreak
文章來源：India bans export of protective masks and clothing
文章來源：India Bans Export Of All Kind Of Respiratory Mask Amid Coronavirus Outbreak

(中時電子報)

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