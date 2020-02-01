罷免黃捷聲浪越演越烈，近期傳出第一階段已達標。為減緩情勢，黃捷1日上午10時找來罷韓四男子同台讚聲，希望民眾可以理性來行使罷免權，而非將罷捷演變成是罷韓的報復手段。

經過統計，罷捷行動已搜集三千份連署書，黃捷因而找來罷韓四男子站台，目的是減緩罷捷聲浪，同時呼籲民眾保持理性，切勿因為仇恨，而讓象徵民主的罷免權變成復仇的工具。

黃捷表示，自己會尊重選民的想法，如果有做不好的地方而被罷免，也會努力的做到最後一天，但目前罷捷並沒有提出一個合理的正當原因，如果只是單純因為不滿她罷韓而報復，那只是濫用罷免權，並沒有落實實質民主。

罷韓法定領銜人陳冠榮表示，罷免韓國瑜是因為韓國瑜自上任以來的政見都只是參考對岸，並沒有衡量高雄的需求。而黃捷為公督十大優秀議員之一，相對於其他議員，黃捷不需要顧慮黨的狀況，因此面對事情都可以全心投入，絕對是高雄市民不可或缺的好議員。

(中時 )