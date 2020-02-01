武漢肺炎持續擴大，對於近期的口罩之亂，衛福部長陳時中日前指出，需要的人再戴就好。對此，台北市長柯文哲認為，大陸與台灣武漢肺炎病例比例不對勁，擔憂有很多潛伏期病人，因此疫情在未來一個禮拜決勝敗，「口罩戴著比較好」。

柯文哲表示，今天早上7點大概全世界武漢肺炎病例已經超過1萬例，1萬例中大概大多數還是在中國大陸，他心裡在算，中國大陸大概1萬例，台灣是10例，是1000比1，純粹從專業知識來講，台灣跟大陸來往其實還滿密切的，如果大陸跟台灣是1000比1「這比例不對」。

柯文哲指出，1000比1的比例不對勁，若不是我們防疫系統真的做很好，一開始就擋在外面，不然就是有一大堆潛伏期的還沒出來，所以口罩還是帶著好了，撐過這個禮拜就知道了。

柯文哲認為，最起碼關鍵期採比較高的防護措施，等關鍵期過了，沒有社區感染的話，要降低標準再降低標準，他現在比較怕的是有很多潛伏期的病人，所以他的專業知識告訴他，這個禮拜還是小心點。

(中時 )