男子(紅衣者)作勢毆打勸架民眾。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

一名中年男子昨(31)至林口區仁愛路某耳鼻喉科就醫，護理人員要求男子量測體溫並詢問旅遊史後，發現他不但1月27日才剛從大陸返台，且出現喉嚨不適、呼吸會喘等症狀，院方不敢大意，要求他應至林口長庚醫院就診檢測，不料男子竟情緒失控怒推護理人員，更作勢毆打一旁的勸架民眾，警方獲報到場時，男子已逃逸無蹤，將持續調閱監視器，追查該男下落。

「今日發生一件令人痛心的事！」受害診所昨在臉書po文指出，當下得知男子狀況後，護理人員立刻請他到門口，說明「應該立即前往長庚急診，或回家撥打1922防疫專線，會有專人指引正確就醫管道」，不料男子突然失去理智，開始大聲叫罵，還把一位弱小的醫護人員推飛出去。

此時一位旁觀的男病患看不下去，上前制止男子，不料男子竟還作勢要出手打人，當護理人員表示要報警後，男子便火速離開現場，警方目前仍在調閱監視器，追查該男身分。

院方表示，「醫護人員已經很辛苦，絕對拒絕醫療暴力！」也呼籲剛回國的台商，要做好居家管理14天，若有出現發燒、感冒、呼吸會喘等症況，請撥打1922防疫專線，「不要怕被發現而偷偷亂拿藥吃，反而害己害人。」

警方表示，目前尚無法確認男子是否感染，後續相關資訊已轉知疾管單位處理，惟男子暴力行為恐涉及醫療法，呼籲民眾就醫時請保持冷靜，並聽從醫療人員的指引。

(中時 )