武漢肺炎疫情，目前大陸仍有部分台商及前往探親、旅遊等短期停留的台灣民眾受武漢封城所困，無法返台，家屬心急如焚，今部分家屬站出來開記者會，要求「回家」。

台北市家長協會會長、哈爾濱台協常務副會長徐正文今早在台北號召近10位滯留武漢台胞家屬，以滯「留湖北台灣三佰同胞要求回家」，召開記者會，徐正文表示根據台商協會統計，目前共有501位台商、台胞滯留武漢，其中432位均為短期赴陸出差、探親，少部分旅遊，佔86％，剩餘14％為不明原因、長期在武漢人士。

現場多位滯留武漢的親屬現身說法，有太太和小孩在武漢，或是媽媽回鄉探親而滯留，多半是探親短暫前往卻不能回台，希望相關單位能合作，加快腳步，讓親人回到台灣。

有一位先生哽咽表示，老婆回鄉探親，原預計8日回台，但現在兩岸互推，他說「大家都是一家人」，希望他的家人順利回來。

徐正文呼籲，基於人道考量不要受到政治影響，雙方都有責任義務幫忙這些台灣同胞，也建議台灣在行有餘力下，一起來幫忙防疫，兩岸在抗災上同心協力。

(中時 )