宜蘭市某連鎖藥妝店湧入大量搶購口罩的民眾，排成的隊伍從店內拉到店外的馬路上。（胡健森攝）

武漢肺炎疫情不斷蔓延，民眾搶買口罩的心態也不斷升高，即使政府祭出全面徵收醫療用口罩手段希望能穩定供貨，但買不到口罩的問題卻更加嚴重，今（1）日上午，宜蘭市隨處可見在各便利超商進進出出要買口罩的民眾，但奇怪的是，店家竟然無貨可供應，有某超商系統的店家表示，今天大家都沒有收到口罩貨源，也十分納悶。

政府為避免有人發災難財，蓄意囤貨甚至抬高口罩的價格，宣布全面徵收各口罩工廠剛製成的口罩，並且將口罩價格由原先的8元降為6元，意圖安撫民心，讓民眾搶購口罩的熱度降溫。

但1日上午，宜蘭縣卻出現更嚴重的口罩荒，原本可供貨的四大超商系統竟然紛紛斷貨，有民眾一大早從員山鄉找到宜蘭市，接連跑了10多家的超商，竟然連一片口罩都買不到，氣得大罵政府失能，更質問政府壟斷口罩後，卻造成口罩供應更大的問題。

另外，一位帶著兒子一同出門找口罩的爸爸也無奈地表示，孩童用的口罩怎麼找都找不到，真的很擔心開學之後會衍生更多的問題。

一名連鎖超商店長十分無奈地說，前幾天配量的口罩都會在清晨送達店內，但今天卻臨時發現口罩沒有貨可補，在群組內詢問其他店長，發現大家全部都一樣，都沒有口罩貨源，而不只是口罩，如今連「乾洗手」也出現斷貨問題。

一名熱心民眾對買不到口罩的其他人表示，某連鎖藥妝店有口罩可賣，眾人立即轉往藥妝店，到了這家藥妝店發現，早已湧入大批搶買口罩的人，等候的隊伍從店內收銀機一路排到店外的馬路上，形成十分怪異的場景。

(中時 )