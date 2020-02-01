新型冠狀病毒引發的肺炎疫情肆虐大陸武漢，導致陸方政府1月23日下令將武漢封城，避免更多人的流動造成疫情四處擴散傳染，隨後湖北其他城市也陸續實施封城，卻也導致501名人在湖北的台灣同胞受困當地，台商會長徐正文今日在台北召開記者會，替受困台灣民眾表達他們想要返家以及需要外界提供生活物資的心聲，並在現場視訊被困同胞，呼籲政府協助他們回家。

徐正文指出，滯留湖北的台灣人共501人，其中在武漢的將近1／2到1／3。此外86％是原本常住台灣前往探親旅遊出差者，只有14％是在當地工作的，有人罹患慢性病藥不夠了，有人假期結束再回不來就會被公司開除，有人即將開學需要回來上課，他們想要回家，也願意回來後先接受隔離，希望政府能儘速協助他們回來。

會場請來了十幾位受困台灣人的家屬發聲，表示家人去探親，卻因班機停飛受困，擔心他們在當地會被傳染。接著視訊連線受困的台灣人表示他們目前不太能出門，口罩不太夠，好想回家，甚至表示有其他患有白血病的人在那藥都用完了。他的家人在台北記者會現場都聽得哽咽了，徐正文趕忙為他們母子加油打氣。

還有在湖北當地的台灣人提到如今湖北醫院人滿為患，有人感冒了也不敢去醫院，因為怕去了反而被加重感染，在當地買不到口罩了，如今用的是從台灣帶的口罩。

(中時 )