藝人大S老公汪小菲，透過友人幫助買到1萬個醫用口罩，因為無法寄出決定免費捐出給台灣民眾使用，讓網友大讚「姊夫捐台北，S捐大陸，都是一家親，好樣的」，不過此舉卻引發大陸網友不滿，痛批：「忘恩負義」。

汪小菲透過好友幫忙買下1萬個口罩，但無法寄往大陸，因此提供5千個給S Hotel員工和客人免費使用，另外5千個則拜託里長捐給附近鄰居，更強調「遠親近鄰都是一家人，台北也是我半個家，做點力所能及的事」，不過此舉引發大陸網友不滿，怒斥：「你是故意做給台灣人看嗎？你愛國就好好愛國，少秀點你那丢人的眼界」、「好人好事都給你們做了，兩岸也因為你們夫妻更加深彼此的仇恨」，更直指汪小菲所有行為都是「忘恩負義」。

至於為何汪小非能買到這麼多口罩，據悉賣汪小菲口罩的廠商就是美德醫療，該公司也證實汪小菲在農曆年前，就與美德經常合作的廠商友人間接下訂單，不過因應疫情並保障衛福部貨源，目前口罩已無法下訂。

(中時電子報)