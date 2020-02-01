武漢肺炎疫情延燒，大陸最新的感染病例數已經突破萬人大關，引發民眾搶買口罩與消毒用酒精，希望能防堵疫情擴散。但在大陸陝西省，近日有位男子因為酒駕被警方攔查，他供稱因為怕染上武漢肺炎，所以直接喝下「75%酒精」來自我消毒，讓員警聽了傻眼無言，最後仍被依法開罰，暫扣駕照6個月。

綜合陸媒報導，上月29日下午，陝西省西咸新區公安局涇河新城分局的公安民警，在會同衛生防疫部門，針對往來的車輛和人員進行盤查時，查到一名開著灰色轎車的劉姓駕駛，體溫雖然不高，但酒測值卻高達0.324。

劉姓駕駛被攔查時供稱，他因為最近國內武漢肺炎疫情肆虐，他怕染上病毒，為了自保，他直接喝下75%酒精「意我消毒」，並開車散心。但他的理由不被警察接受，最後他仍被依據《中華人民共和國道路交通安全法》第91條第1款規定，遭罰人民幣1000元、暫扣駕照6個月。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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(中時電子報)