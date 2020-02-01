Kyrie points to the sky after dropping 54 ☝️ pic.twitter.com/s8FAVKO109 — SportsCenter (@SportsCenter) February 1, 2020

籃網明星後衛厄文用專屬他自己的飆分方式向「小飛俠」布萊恩致敬！厄文1日全場投23中19，交出極度誇張的8成26命中率，轟下全場最高54分，外加5助攻、5籃板，帶領籃網133比118轟翻公牛，這是他生涯第4次、本季第2次得分破50。

在NBA歷史中，能以如此高的命中率拿下50分以上只有3人，除了厄文，張伯倫做過4次、喬丹1次，可見厄文今晚的手感有多火燙，他不僅在上半場結束同時投進大號壓哨三分球，更在投進個人第54分後，高舉左手指向天空跟布萊恩致敬。

在布萊恩突然墜機身亡當天，厄文就因過於悲痛無法出賽，如今他用瘋狂飆分模式跟布萊恩致敬，他在賽後表示，「我在上半場就投進好幾個球，所以我告訴自己必須繼續投下去，這就是布萊恩精神，也就是曼巴精神，繼續、繼續拚下去就對了。」

「很開心能夠回到球場，打著我最喜愛的籃球比賽，身邊還圍繞著最美妙的聲音，那就是全場地主球迷的加油聲浪，」厄文說，「我的家人也都來到現在替我加油，我感覺一切都值得了，我很開心，也替隊友表現感到高興，他們非常出色，也給我不少信心。」

(中時 )