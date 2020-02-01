開剛完刀拄著助行器也要排隊領口罩。（楊漢聲攝）

市民代表陳金溪準備了600個口罩發放。（楊漢聲攝）

武漢肺炎疫情延燒，全台口罩供不應求，許多民眾抱怨搶不到口罩，台東市民代表陳金溪熱心提供600片口罩發送，婆婆媽媽拄著助行器、騎著電動輔助車全都趕來排隊領取，讓人見識到「口罩」無以倫比的魅力。

一早9點多在陳金溪服務處門口就有民眾趕來排隊，為的就是要領取這「珍貴」的口罩，從代表手中拿到口罩，民眾露出微笑，笑著說終於有口罩了，感謝代表。

口罩魅力無法擋，有才剛開完刀的婦人拄著助行器，一跛一跛的咬著牙也要來排隊領取口罩、也有阿嬤騎著電動輔助車前來排隊領取，剛領到口罩的陳姓婦人說，去了好幾間超商都買不到口罩，女兒在台北也是「一罩難求」相當無奈。

陳金溪表示，武漢疫情延燒，看到許多民眾非常恐慌，對於口罩有極大的需求，在疫情尚未爆發前，剛好朋友有提供1批口罩，才想提供給買不到口罩的民眾。

「安定人心！」陳金溪說，其實口罩的量應該是足夠，但因為搶購的關係才會買不到，希望藉由發放口罩來安定人心，也呼籲民眾，不要去搶購口罩，保持警慎的心，不要恐慌，只要顧好自己身體，保暖勿受風寒，還是要正常的來面對生活。

(中時 )