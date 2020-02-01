武漢肺炎疫情延燒，全台口罩供不應求，許多民眾抱怨搶不到口罩，台東市民代表陳金溪熱心提供600片口罩發送，婆婆媽媽拄著助行器、騎著電動輔助車全都趕來排隊領取，讓人見識到「口罩」無以倫比的魅力。
一早9點多在陳金溪服務處門口就有民眾趕來排隊，為的就是要領取這「珍貴」的口罩，從代表手中拿到口罩，民眾露出微笑，笑著說終於有口罩了，感謝代表。
口罩魅力無法擋，有才剛開完刀的婦人拄著助行器，一跛一跛的咬著牙也要來排隊領取口罩、也有阿嬤騎著電動輔助車前來排隊領取，剛領到口罩的陳姓婦人說，去了好幾間超商都買不到口罩，女兒在台北也是「一罩難求」相當無奈。
陳金溪表示，武漢疫情延燒，看到許多民眾非常恐慌，對於口罩有極大的需求，在疫情尚未爆發前，剛好朋友有提供1批口罩，才想提供給買不到口罩的民眾。
「安定人心！」陳金溪說，其實口罩的量應該是足夠，但因為搶購的關係才會買不到，希望藉由發放口罩來安定人心，也呼籲民眾，不要去搶購口罩，保持警慎的心，不要恐慌，只要顧好自己身體，保暖勿受風寒，還是要正常的來面對生活。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。