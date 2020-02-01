山上區舉辦一日防災小勇士體驗，家長與小朋友戴口罩參加活動。（劉秀芬攝）

山上區舉辦一日防災小勇士體驗，家長與小朋友戴口罩參加活動。（劉秀芬攝）

台南市山上區公所與市府消防局第四大隊山上分隊1日舉辦防災小勇士體驗活動，遇上武漢肺炎疫情蔓延，少數家長取消報名，但備取名額遞補後，人數還是爆滿。早上所有家長與小朋友全部戴著口罩前往參加活動，體驗擔任一日防災小勇士。

山上區防災體驗活動已舉辦多年，今年活動在上學期末即開放報名，30個名額很快就額滿。武漢肺炎疫情升溫後，少數家長打退堂鼓，但備取的家長馬上把名額補齊。

山上區舉辦一日防災小勇士體驗，小朋友體驗消防射水。（劉秀芬攝）

公所員工在活動前一一通知家長自備口罩參加活動，但公所仍準備了大人用口罩50片，更提前去採購了兩盒小朋友專用口罩，到隆田酒廠採購酒精稀釋成消毒液，放在活動現場備用。

早上接近9點活動時間，家長陸續帶著小朋友來報名，工作人員逐一幫大家量體溫、雙手噴酒精消毒，家長與小朋友也全都自備口罩來參加活動。

部分家長表示，因為家裡有小朋友，所以本來就會多買一點備用，但最近以往購買管道都沒貨，去超商問也沒貨，有點擔心再這樣下去家裡的存貨用完怎麼辦。

山上區長余基吉表示，一日防災小勇士體驗活動除了讓親子在互動中一起學習防火防災知識與技能，並體驗消防工作第一線人員的辛勞；因應武漢肺炎疫情升溫，活動也加入防疫衛教宣導，中央並未要求全民戴口罩，希望民眾不要太恐慌。

今日防災體驗活動內容有消防衣著裝體驗、滅火器造型水槍射擊、有獎徵答趣味闖關，以活潑互動方式讓小朋友認識防災，加強應變能力；小朋友從遊戲中認識住警器、熱顯儀，覺得新奇又有趣，直說下次還要參加。

山上區兒童體驗消防救災，公所加強防疫衛教宣導。（劉秀芬攝）

(中時 )