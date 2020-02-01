昨日一名遊姓男子和友人約在咖啡廳聊天，戲稱自己「肺炎剛出院」，店員見他沒戴口罩，嚇得立即通報，醫護人員也「全副武裝」趕來關心，所幸只是虛驚一場，警方確認他沒有恐嚇意圖和散播假消息後，已放人回家，後續將持續查訪。

新北市板橋區40歲游姓男子昨晚6時與友人在民樂街咖啡廳相聚，高談闊論自己「得肺炎剛出院」的故事，過大的音量導致周遭客人側目，民眾見他沒戴口罩「趴趴走」更是害怕，店員更是嚇到立刻通報。

消防局接獲通報後立即前來處理，調查其診斷書和症狀後，確認游男只是感冒出院，警方也確認他沒有恐嚇意圖及散播假消息，現已將游男是放，之後將持續訪查，所幸只是虛驚一場。

警方提醒，依《傳染病防治法》第63條之規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

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(中時電子報)