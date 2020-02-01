新北一名曹姓男子因腰椎長骨刺，到復健診所進行微波治療，期間頭暈、手腳麻木，之後改服用止痛消炎藥；他指控，胡姓女治療師把微波溫度開得太強，導致他腰更痛，長期服用藥物造成勃起功能障礙。新北地院審理後認為，曹男無法舉證兩者間的因果關係，因此駁回上訴。

判決書指出，曹男2011年1月19日到醫院照Ｘ光，發現第3、4及5腰椎有骨刺生長，陸續以物理復健及中醫推拿、針灸治療皆未改善，之後於2016年12月27日到復健診所進行微波治療，但腰痛的情況還是沒有消失，改成服用止痛消炎藥治療。

曹男指控，胡姓治療師微波溫度開得太強，導致他有頭暈、手腳麻木、站立不穩、腰痛等症狀，後回診所看到吳姓院長在病歷上以鉛筆註記將微波治療「開最小」；但腰痛狀況一直沒有改善，因此改服用止痛消炎藥治療，然而因長期服用藥物，導致他勃起功能受到損害。

他認為，短波、微波皆深層組織治療，溫度過高對身體有潛在性傷害與危險，胡姓治療師違反醫療常規導致他生理及心理傷害，因此須賠償600元看診費以及50萬元精神損害賠償。

對此診所反駁，微波治療儀利用微波生物組織之熱效應，對病變組織進行止血、消炎、消腫、止痛等作用，診所使用儀器時，劑量均固定控制在50瓦特之下，且胡姓治療師在曹男告知身體不適時，已調整劑量、中斷微波治療，操作過程均符合醫療常規。

診所表示，微波治療儀不會造成頭暈、手腳痲、站不穩、腰痛等情形，因此曹男主張以上情事不符合科學常理；再者，曹男在這之後還仍接受診所復健長達8個月，委難信實。

法官審理後認為，曹男的診斷證明所載2013年曾被診斷出有「慢性前列腺炎」，足見在接受復健治療前，本身就患有泌尿系統障礙，難認勃起功能與胡姓治療師操作微波治療儀有何相當因果關係，且若真的因電波太強受到傷害，按常理應該不會再繼續接受診所復健長達半年，因此求償沒有理由，駁回告訴，全案仍可上訴。

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(中時電子報)